Nach mehreren Unfällen

Baby im Auto: Polizei stoppt volltrunkene Lenkerin

Kärnten
29.12.2025 06:53
Der Test zeigte eine schwere Alkoholisierung an.
Der Test zeigte eine schwere Alkoholisierung an.(Bild: rubra)

Unverantwortliche Alkofahrt am helllichten Tagen im Bezirk Feldkirchen: Mit einem Säugling auf der Rückbank setzt sich eine 34-Jährige volltrunken ans Steuer ihres Wagens. Unfallzeugen alarmieren schließlich die Polizei.   

Die Lenkerin konnte kaum die Fahrspur halten, als sie am Sonntag, gegen 15 Uhr, von der Turracherhöhe kommend talwärts in Richtung Ebene Reichenau unterwegs war. Und so verursachte die 34-Jährige im Zuge ihrer Alkofahrt auf der B95 gleich zwei Verkehrsunfälle mit Sachschaden. Was die Frau aber nicht dazu bewegte, stehenzubleiben.

Gleich mehrere Zeugen verständigten daraufhin über den Notruf die Polizei. Schnell konnten die ausgerückten Beamten den in Schlangenlinien fahrenden, stark beschädigten Wagen der Unfalllenkerin ausfindig machen und stoppen. Rasch war aufgrund eindeutiger Symptome klar, dass die Frau alkoholisiert war. Was ein an Ort und Stelle durchgeführter Alkomatentest auch bestätigte – die Frau saß volltrunken am Steuer.

Säugling nicht ausreichend gesichert
Und nicht „nur“ das: Die Polizisten stellten in Folge fest, dass sich auf der Rückbank des Wagens ein Baby befand. Das zudem nicht einmal ordnungsgemäß gesichert war. Nicht auszudenken, welch tragischen Ausgang diese unverantwortliche Alkofahrt nehmen hätte können. Der 34-Jährigen wurde der Führerschein abgenommen – und sie wird bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt sowie der Bezirkshauptmannschaft Feldkirchen angezeigt.

Porträt von Klaus Loibnegger
Klaus Loibnegger
Kärnten

