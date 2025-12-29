Baby im Auto: Polizei stoppt volltrunkene Lenkerin

Säugling nicht ausreichend gesichert

Und nicht „nur“ das: Die Polizisten stellten in Folge fest, dass sich auf der Rückbank des Wagens ein Baby befand. Das zudem nicht einmal ordnungsgemäß gesichert war. Nicht auszudenken, welch tragischen Ausgang diese unverantwortliche Alkofahrt nehmen hätte können. Der 34-Jährigen wurde der Führerschein abgenommen – und sie wird bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt sowie der Bezirkshauptmannschaft Feldkirchen angezeigt.