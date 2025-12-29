Freestyler nach Trainingssturz querschnittsgelähmt

Bostadloekken gibt nicht auf

Trotz der niederschmetternden Diagnose verliert Bostadloekken nicht die Hoffnung. „Jetzt bin ich wieder in Norwegen und bereit, in der Reha alles zu geben, was ich habe. Ich träume davon, eines Tages wieder Ski fahren zu können. Skifahren ist wirklich das, was ich auf dieser Welt am meisten liebe. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um zurückzukommen und dieses unglaubliche Gefühl wieder zu spüren“, schreibt der junge Norweger.