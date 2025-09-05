„Shrek – Das Musical“ mit Fürzen und großen Hits

„Ich bin ein Oger!“, sagt das grüne Monster Shrek. Die deutsche Musicalversion des beliebten DreamWorks-Films hat heute, Freitag, 5. September, im Linzer Musiktheater die Premiere. Regie-Profi Werner Sobotka inszeniert den Bühnenhit, mit dem die Theatersaison in Linz startet.
Der grüne Oger Shrek lebt gemütlich in seinem Sumpf, bis er sich aufmacht, um eine Prinzessin zu retten. Begleitet wird er von einem sprechfreudigen Esel – das Duo erlebt eine Reise voller Witz, Herz und Märchenfiguren.
Insgesamt 27 Darsteller stehen in phantasievollen Kostümen (Elisabeth Gressel) auf der Bühne. Am aufwändigsten ist natürlich die Verwandlung eines Menschen in den Shrek: Christian Fröhlich braucht eineinhalb Stunden in der Maske, um ein richtiger Oger zu werden – wir haben darüber berichtet.
Premiere für ein Traumpaar
David Rodriguez-Yanez, der gerade von der Musicalszene in Wien nach Linz wechselte, wird als sympathischer Esel an der Seite von Shrek zu sehen sein – ein spannendes Bühnenpärchen. In weiteren Rollen treten Publikumslieblinge wie Gernot Romic als Lord Farquaad oder Alexandra-Yoana Alexandrova als Prinzessin Fiona auf.
Theaterspaß für die ganze Familie
Dass man sich optisch wohl stark an den Film erinnert fühlen wird, hat einerseits mit strengen Vorgaben von Dreamworks zu tun, andererseits will Regisseur Werner Sobotka aber auch die Erwartungshaltungen erfüllen: „Das Musical ist eine Familienshow“, sagt er.
Bewährungsprobe für die neue Soundanlage
Die große Herausforderung für ihn ist, dass alle Gags sitzen und gut getimt sind. Aber ganz unerfahren ist Sobotka ja im komischen Genre nicht, er inszenierte zahlreiche Musicals und legte Hand im Kabarett Simpl an. Gewöhnungsbedürftig: Man wird auch Rülpser und Fürze hören – die stehen im Drehbuch und kommen vom Band.
Die Musik spielt eine Band live, natürlich gibt es viele Hits mit Herzberührung! Insgesamt 24 Vorstellungen des familientauglichen Musicals sind bis 16. April angesetzt.
Übrigens: Zum Start der Spielzeit wurde im Musiktheater eine neue Soundanlage installiert, die bessere Verständlichkeit auch in den vorderen Reihen gewährleisten soll. Man wird es hören!
