Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Regie Werner Sobotka

„Shrek – Das Musical“ mit Fürzen und großen Hits

Oberösterreich
05.09.2025 16:00
(Bild: Barbara Pálffy)

„Ich bin ein Oger!“, sagt das grüne Monster Shrek. Die deutsche Musicalversion des beliebten DreamWorks-Films hat heute, Freitag, 5. September, im Linzer Musiktheater die Premiere. Regie-Profi Werner Sobotka inszeniert den Bühnenhit, mit dem die Theatersaison in Linz startet.

0 Kommentare

Der grüne Oger Shrek lebt gemütlich in seinem Sumpf, bis er sich aufmacht, um eine Prinzessin zu retten. Begleitet wird er von einem sprechfreudigen Esel – das Duo erlebt eine Reise voller Witz, Herz und Märchenfiguren.

Insgesamt 27 Darsteller stehen in phantasievollen Kostümen (Elisabeth Gressel) auf der Bühne. Am aufwändigsten ist natürlich die Verwandlung eines Menschen in den Shrek: Christian Fröhlich braucht eineinhalb Stunden in der Maske, um ein richtiger Oger zu werden – wir haben darüber berichtet.

Premiere für ein Traumpaar
David Rodriguez-Yanez, der gerade von der Musicalszene in Wien nach Linz wechselte, wird als sympathischer Esel an der Seite von Shrek zu sehen sein – ein spannendes Bühnenpärchen. In weiteren Rollen treten Publikumslieblinge wie Gernot Romic als Lord Farquaad oder Alexandra-Yoana Alexandrova als Prinzessin Fiona auf.

Theaterspaß für die ganze Familie
Dass man sich optisch wohl stark an den Film erinnert fühlen wird, hat einerseits mit strengen Vorgaben von Dreamworks zu tun, andererseits will Regisseur Werner Sobotka aber auch die Erwartungshaltungen erfüllen: „Das Musical ist eine Familienshow“, sagt er.

Lesen Sie auch:
Vom Menschen zu Oger: Christian Fröhlich „wächst“ in sein Kostüm hinein
Musiktheater Linz
Shrek-Musical: Ein grüner Held mit Kühlweste
30.08.2025
Im Innviertel
Fest der Volkskultur: Heimat, Herz und Tanzlust
29.08.2025
Linzer Donaupark
Klangwolke: Trommeln, Lichter und 100 Lautsprecher
04.09.2025

Bewährungsprobe für die neue Soundanlage 
Die große Herausforderung für ihn ist, dass alle Gags sitzen und gut getimt sind. Aber ganz unerfahren ist Sobotka ja im komischen Genre nicht, er inszenierte zahlreiche Musicals und legte Hand im Kabarett Simpl an. Gewöhnungsbedürftig: Man wird auch Rülpser und Fürze hören – die stehen im Drehbuch und kommen vom Band.

Die Musik spielt eine Band live, natürlich gibt es viele Hits mit Herzberührung! Insgesamt 24 Vorstellungen des familientauglichen Musicals sind bis 16. April angesetzt.

Übrigens: Zum Start der Spielzeit wurde im Musiktheater eine neue Soundanlage installiert, die bessere Verständlichkeit auch in den vorderen Reihen gewährleisten soll. Man wird es hören! 

Porträt von Elisabeth Rathenböck
Elisabeth Rathenböck
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Mama, Papa aufgepasst!
Fleck adé: Neuer Eltern-Guide gegen das Schulchaos
Erschöpfungssyndrom
PVA-Chef bezeichnet Patienten als „Scharlatane“
US-Präsident Donald Trump betont, er sei „sehr aktiv gewesen“ am Wochenende.
„War sehr aktiv“
Trump nennt Berichte über seine Gesundheit „Fake“
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Für Mädchen unter 14
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
Wladimir Putin betont, Russland habe keine Einwände gegen einen EU-Beitritt der Ukraine.
Putin an die EU:
Russland ist nicht gegen den Beitritt der Ukraine
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Ski-Legende schwärmt von 25 Jahre älterem Freund
180.045 mal gelesen
Ski-Legende Maria Riesch und ihr neuer Freund Johann Schrempf schweben auf Wolke sieben.
Gericht
Dramatische Notoperation bei Karl-Heinz Grasser
170.122 mal gelesen
Karl-Heinz Grasser befindet sich nach einer Notoperation wieder auf dem Weg der Besserung.
Kärnten
ÖVP-Urgestein nach Unfall in Kärnten verstorben
157.757 mal gelesen
ÖVP-Urgestein Heinrich Neisser wurde im Wrack eingeklemmt.
Kolumnen
Regierung ohne Plan: Dann gute Nacht, Österreich!
1800 mal kommentiert
Kanzler Stocker und seine Koalitionspartner haben einen Festschmaus für Kickl aufbereitet ...
Innenpolitik
SPÖ-Chef Babler mit Bauchfleck im Vertrauensindex
1205 mal kommentiert
Schwierige Zeiten für die drei Parteichefs der Bundesregierung.
Außenpolitik
Macron: Sicherheitsgarantien für die Ukraine fix
1200 mal kommentiert
Herzlich empfing Frankreichs Präsident Macron seinen ukrainischen Amtskollegen Selenskyj in ...
Mehr Oberösterreich
Regie Werner Sobotka
„Shrek – Das Musical“ mit Fürzen und großen Hits
Oberösterreich
„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause
Krone Plus Logo
Klubfarben-Geheimnis
Zerfetzte weiße Fallschirme und alte Rapid-Trikots
Tour durch Österreich
Beliebtes „Oma-Café“ gastiert in der Kaiserstadt
Auf Nachbarn gezielt
Schuss bei Cobra-Einsatz: 59-Jähriger verletzt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf