Junge Zweifach-Mama ins Leben zurückgeholt

Erste erfolgreiche Reanimation

Am 24. Dezember gab es auf der Dienststelle ein emotionales Treffen von der Geretteten und ihren Helden. „Für mich war es die erste Reanimation, bei der ich einen Menschen zurückholen durfte. Zu wissen, dass die Patientin heute wieder bei ihrer Familie ist, berührt mich sehr“, sagt Sanitäter Thomas Killinger.