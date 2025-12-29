Junge Zweifach-Mama ins Leben zurückgeholt

Einen Monat vor Weihnachten bricht für eine junge Zweifach-Mama alles zusammen: Herzstillstand beim Abendessen. Ihr Mann reanimiert sie, Sanitäter und Notarzt holen sie zurück. Am Heiligen Abend trifft sie ihre Retter – ein Moment, der zu Tränen rührt.
Einen Monat vor dem Heiligen Abend stand die Welt einer jungen Zweifach-Mama plötzlich still. Die 34-Jährige aus Tragwein brach beim Abendessen zusammen, hatte keine Kreislaufzeichen mehr. Sofort begann ihr Mann mit der Reanimation, wurde wenig später von den Rettungssanitätern Thomas Killinger und Jakob Steiner abgelöst.
Einsatz zu Dienstbeginn
Diese waren in der nahen Dienststelle gerade dabei, den Fahrzeugcheck vor ihrem Nachtdienst durchzuführen, als sie die Einsatzmeldung erreichte. Gemeinsam mit dem Notarzt-Team gelang es den Freiwilligen, die junge Frau ins Leben zurückzuholen.
Erste erfolgreiche Reanimation
Am 24. Dezember gab es auf der Dienststelle ein emotionales Treffen von der Geretteten und ihren Helden. „Für mich war es die erste Reanimation, bei der ich einen Menschen zurückholen durfte. Zu wissen, dass die Patientin heute wieder bei ihrer Familie ist, berührt mich sehr“, sagt Sanitäter Thomas Killinger.
