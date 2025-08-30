Shrek-Musical: Ein grüner Held mit Kühlweste

Am Freitag, 5. September, hat „Shrek – Das Musical“ im Linzer Musiktheater Premiere. Aber wenn ein Mensch ein Oger werden will, verlangt das viel Disziplin. Musicaldarsteller Christian Fröhlich spielt den grünen Helden, dafür bekommt er eine Spezialmaske verpasst.
Die neue Saison im Linzer Musiktheater startet mit „Shrek – Das Musical“, wir haben bereits darüber berichtet.
Es könnte ein neuer Bühnenhit werden: Der Oger Shrek, der allein in seinem Sumpf lebt, wird von einer Horde Märchenwesen aufgescheucht – verbannt von einem bösen Lord! Es folgt eine irrwitzige Reise voller Drachen, Prinzessinnen, sprechender Esel und jeder Menge Chaos.
Ein schweißtreibender Job
Christian Fröhlich, seit sieben Jahren fix im Linzer Ensemble, singt und spielt den grünen Helden – mit vollem Körpereinsatz! Denn um Shrek zu werden, muss er 90 Minuten vor jeder Vorstellung in der Maske sitzen.
Nach dem Überziehen eines Gesichts aus Latex samt Öhrchen – die Maske wurde genau auf ihn abgestimmt – wird heftig aufgeschminkt. Weil Furzduelle, Drachenkämpfe und die Lovestory schweißtreibend sind, wird Fröhlich Kühlwesten unter dem Kostüm tragen.
Gleich zwei Mikroports sind in der Oger-Maske versteckt und es gibt Löcher über den Ohren, damit der Darsteller alle Nuancen der Musik gut hört.
Das gesamte Kostüm wird seit Wochen getestet, Atmen, Singen, Tanzen und Hören dürfen nicht behindert werden. Diese Premiere wird mit Spannung erwartet!
