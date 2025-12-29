Polizisten überraschten zwei Einbrecher im Keller

Ein Zeuge informierte am Sonntag gegen 20 Uhr die Polizei und gab an, dass er soeben zwei Personen an einem im Bau befindlichen Wohngebäude in der Stieglbauernstraße gesehen habe, welche sich Zugang zu diesem Objekt verschaffen würden.



Werkzeuge und Diebesgut

Bei der Durchsuchung des Gebäudes durch mehrere Polizisten konnten zwei Tatverdächtige, ein 42-Jähriger und ein 43-jähriger russischer Staatsbürger aus Linz, im Keller angetroffen und festgenommen werden. Die beiden Männer hatten Werkzeug sowie Diebesgut bei sich.