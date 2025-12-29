Polizisten überraschten zwei Einbrecher im Keller

Schon wieder: Drei Einbrüche in nur 18 Monaten
Besitzer reicht es
Das war vorbildlich: Ein Zeuge schlug in der Nacht auf Montag Alarm, als er beobachtete, wie Gauner in eine Baustelle in Linz einstiegen. Die Polizisten überraschten das Duo im Keller.
Ein Zeuge informierte am Sonntag gegen 20 Uhr die Polizei und gab an, dass er soeben zwei Personen an einem im Bau befindlichen Wohngebäude in der Stieglbauernstraße gesehen habe, welche sich Zugang zu diesem Objekt verschaffen würden.
Werkzeuge und Diebesgut
Bei der Durchsuchung des Gebäudes durch mehrere Polizisten konnten zwei Tatverdächtige, ein 42-Jähriger und ein 43-jähriger russischer Staatsbürger aus Linz, im Keller angetroffen und festgenommen werden. Die beiden Männer hatten Werkzeug sowie Diebesgut bei sich.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.