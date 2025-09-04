Klangwolke: Trommeln, Lichter und 100 Lautsprecher

Neues Sicherheitskonzept

Bisher kamen immer rund 100.000 Besucherinnen und Besucher zum Open-Air-Event im Donaupark. Damit Kult-Ereignis heuer noch sicherer wird, gibt es ein neues Sicherheitskonzept. Das Veranstaltungsareal wird in Sektoren geteilt, es gibt Bereiche, die während der gesamten Veranstaltung freigehalten werden müssen, um einen ungehinderten Zugang für Einsatzfahrzeuge und Rettungskräfte sicherzustellen. Auf Abgänge vom Treppelweg zur Donau darf man nicht mehr verweilen – siehe auch Lageplan. Der Eintritt zur Klangwolke bleibt kostenlos!