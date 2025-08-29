Fest der Volkskultur: Heimat, Herz und Tanzlust

„Mehr als 250 Menschen beteiligen sich aktiv – das ist ein starkes Zeichen von Zusammenhalt und gelebter Tradition“, sagt Johann Bruckbauer, Obmann der Treubacher Prangerschützen. „Ein kleiner Ort wie ‘Troiba‘ zeigt, was den Menschen neben der harten Arbeit immer schon wichtig war: Musizieren, tanzen, kirchliche Feste feiern – das selbstverständlich in Tracht“, freut sich auch Bürgermeister Georg Schickbauer auf das Mega-Event. Das Programm ist vielfältig.