Hündin irrte stundenlang auf Bundesstraße umher

Am Samstag gegen 17 Uhr zündeten Unbekannte im Stadtgebiet von Enns einen Böller. Das erschrak eine Saluki-Hündin derart, dass sie den Gartenzaun ihrer Besitzerin übersprang und davonlief. Über die Donaubrücke Mauthausen gelangte die Vierbeinerin auf die B3 und lief dort weiter in Richtung Linz.