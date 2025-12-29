Hündin irrte stundenlang auf Bundesstraße umher

Völlig verängstigt reagierte eine Saluki-Hündin auf Böller-Lärm in Enns. Sie übersprang am Samstagabend den Gartenzaun ihrer Besitzerin, lief in der Dunkelheit über die Donaubrücke und auf der Bundesstraße weiter in Richtung Linz. Polizisten gelang es, die Vierbeinerin nach Stunden einzufangen.
Am Samstag gegen 17 Uhr zündeten Unbekannte im Stadtgebiet von Enns einen Böller. Das erschrak eine Saluki-Hündin derart, dass sie den Gartenzaun ihrer Besitzerin übersprang und davonlief. Über die Donaubrücke Mauthausen gelangte die Vierbeinerin auf die B3 und lief dort weiter in Richtung Linz.
Lange Suchaktion
Nach knapp vier Stunden und zwölf Kilometern des „Herumirrens“ gelang es einer Polizeistreife, das Tier mithilfe einer Passantin einzufangen. Dazu mussten die Beamten den Verkehr auf der Bundesstraße mehrmals auf Schritttempo drosseln, um eine Kollision zu verhindern.
Besitzerin verständigt
Die Hündin wurde zur Polizeiinspektion gebracht, wo Mitarbeiter der Tierrettung ihren Chip auslasen. Die Besitzerin konnte verständigt werden und ihre Vierbeinerin wenig später abholen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.