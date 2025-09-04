Das leidige Kopftuch

Und den Verfassungsrichtern sei ins Stammbuch geschrieben, dass wir trotz der absolut zu befürwortenden Trennung von Staat und Religion ein Land mit einer christlich geprägten Kultur sind. Und wenn die Politik da Maßnahmen gegen die zunehmende Islamisierung unseres Alltagslebens und der Gesellschaft insgesamt ergreife, sei das nur gut und recht.