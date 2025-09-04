Kindergarten neu: „Haben Sache selbst in der Hand“

Das Flair im Gewölbe von Schloss Kuenburg in Tamsweg ist für kleine Prinzen und Prinzessinnen wie geschaffen. Nur die Säulen müssen der Sicherheit wegen weich eingepackt werden. Winzige Stühle stehen schon bereit. „Der Charme im Schloss ist nicht zu überbieten“, freut sich Kindergarten-Leiterin Maria Fanninger. Die Gemeinde investierte 130.000 Euro in das edle Provisorium. Neben eingemieteten Vereinen im ersten Stock werden im Erdgeschoß 32 Kinder zu Schlossbewohnern.