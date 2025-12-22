Vorteilswelt
Was tun am 24.12.?

Warten aufs Christkind: Tipps für geplagte Eltern

Salzburg
22.12.2025 06:00
„Wann kommt den endlich das Christkind?“
„Wann kommt den endlich das Christkind?“(Bild: t.tomsickova@seznam.cz)

Aufstehen, frühstücken und dann kommt das Christkind! Ein Wunschtraum für alle Kinder, und doch kommt es immer anders. Die Zeit bis zur Bescherung scheint endlos zu sein. Doch mit den Tipps der „Krone“ vergehen die Stunden am 24. Dezember im Nu. . . 

0 Kommentare

Für Kinder ist es der gefühlt längste Tag des Jahres. Am 24. Dezember scheint die Zeit jedes Mal aufs Neue still zu stehen – es will einfach nicht Abend werden! Die Geduld des Nachwuchses wird auf eine harte Probe gestellt. Jetzt sind die Eltern gefragt: Sie brauchen gute Ideen, um die Zeit bis zur Bescherung zu überbrücken.

Die „Krone“ hat sich auf die Suche begeben und sechs Tipps für das gemeinsame Warten aufs Christkind ausgemacht – einen aus jedem Salzburger Bezirk.

Kostenlos Eislaufen in Salzburg
Kostenlos Eislaufen in Salzburg(Bild: Andreas Tröster)

Ab aufs Eis! Der Kunsteislaufplatz in St. Johann hat am Heiligen Abend von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist an diesem Tag völlig kostenlos. Auch im Salzburger Volksgarten kostet das Eislaufen am 24. Dezember nichts.

Geschichtenstunde auf Gut Aiderbichl
Geschichtenstunde auf Gut Aiderbichl(Bild: Gut Aiderbichl)

Ab nach Aiderbichl! Am Henndorfer Tiergnadenhof wartet neben den unzähligen Vierbeinern am Heiligen Abend etwas ganz Besonderes auf Klein und Groß: Ab 11 Uhr werden in gemütlicher Atmosphäre Weihnachtsgeschichten vorgelesen – samt gemeinsamem Singen.

Gemeinsam mit einer Zoopädagogin kann man Weihnachtsüberraschungen für die tierischen Bewohner ...
Gemeinsam mit einer Zoopädagogin kann man Weihnachtsüberraschungen für die tierischen Bewohner vorbereiten – etwa Christbäume, geschmückt mit Karotten und Äpfeln.(Bild: Zoo Salzburg)

Ab in den Tiergarten! Weil das Christkind zu Weihnachten bekanntlich schwer beschäftigt ist, können ihm die Besucher des Salzburger Zoos am Heiligen Abend unter die Arme greifen. Gemeinsam mit einer Zoopädagogin kann man Weihnachtsüberraschungen für die tierischen Bewohner vorbereiten – etwa Christbäume, geschmückt mit Karotten und Äpfeln.

Basteln im Museum
Basteln im Museum(Bild: Christian Jauschowetz)

Ab ins Museum! Wer noch auf der Suche nach einem letzten Weihnachtsgeschenk ist, sollte unbedingt im Halleiner Stille Nacht Museum vorbeischauen. Beim wilden Basteln vergeht die Zeit, bis das Christkind kommt, garantiert besonders schnell.

Welcher Streifen genau abgespielt wird, ist wie immer geheim.
Welcher Streifen genau abgespielt wird, ist wie immer geheim.(Bild: Anni - stock.adobe.com)

Ab ins Kino! Das Cinetheatro Neukirchen zeigt auch in diesem Jahr wieder einen Christkindlfilm. Beginn ist um 14 Uhr. Welcher Streifen genau abgespielt wird, ist wie immer geheim. Die Macher versprechen jedenfall einen „liebevoll ausgewählten Überraschungsfilm, der kleine und große Gäste gleichermaßen zum Staunen bringt. Für Kinder, Eltern sowie Großeltern und alle, die sich gerne erinnern.“

Zwei Lungauer Freunde laden ein
Zwei Lungauer Freunde laden ein(Bild: Roland Holitzky)

Ab zur Musik! Unter dem Motto „Single Bells“ laden zwei Lungauer Freunde am 24. Dezember zum gemeinsamen Einstimmen auf den Heiligen Abend. Ursprünglich war die Idee, Alleinstehenden bei Musik aus einem alten Wurlitzer die Einsamkeit zu versüßen. Mittlerweile ist in der Marktstraße 68 in St. Michael bei Glühwein und Keksen aber jedermann herzlich willkommen.

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Salzburg

