Warten aufs Christkind: Tipps für geplagte Eltern

Für Kinder ist es der gefühlt längste Tag des Jahres. Am 24. Dezember scheint die Zeit jedes Mal aufs Neue still zu stehen – es will einfach nicht Abend werden! Die Geduld des Nachwuchses wird auf eine harte Probe gestellt. Jetzt sind die Eltern gefragt: Sie brauchen gute Ideen, um die Zeit bis zur Bescherung zu überbrücken.