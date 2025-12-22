Vorteilswelt
Bilanz 2025

Heuer 24 Verkehrstote auf Salzburgs Straßen

Salzburg
22.12.2025 13:28
(Bild: Dimitri Metz – stock.adobe.com, Krone KREATIV)

Während österreichweit die Zahl der Verkehrstoten heuer stark gestiegen ist, sank in Salzburg die Zahl der getöteten Personen, informiert der Verkehrsclub Österreich (VCÖ). Dennoch wären mehrere Unfälle zu verhindern gewesen.

In Salzburg gab es einen Rückgang von 28 auf 24 getötete Personen bis zum Stichtag 21. Dezember. Niedriger als heuer war die Zahl der Verkehrstoten im Jahr 2022, als 19 Menschen bei Verkehrsunfällen in Salzburg ums Leben kamen. Österreichweit ist die Zahl der Verkehrstoten um 46 auf 391 jedoch stark gestiegen.

Zu hohes Tempo und Ablenkung
Die größte Opfergruppe waren Pkw-Insassen mit sechs Todesopfern, fünf Menschen verunglückten mit einem Fahrrad tödlich, vier mit einem Motorrad. Drei waren Fußgänger, ebenfalls drei wurden bei einem Verkehrsunfall mit einem E-Bike tödlich verletzt, zwei Personen als Insassen eines Klein-Lkws und eine Person mit einem E-Scooter, berichtet der VCÖ.

 Laut Daten des Innenministeriums war in den ersten zehn Monaten des heurigen Jahres zu hohes Tempo Ablenkung und Unachtsamkeit mit 43 Prozent die Hauptunfallursache der tödlichen Verkehrsunfälle in Salzburg vor zu hohem Tempo mit 24 Prozent.

Im Bundesländer-Vergleich weist Salzburg nach Vorarlberg, Wien und Burgenland die viertniedrigste Anzahl an Verkehrstoten auf, berichtet der VCÖ. In Niederösterreich gab es mit 106 die meisten Verkehrstoten.

