Heuer 24 Verkehrstote auf Salzburgs Straßen

Während österreichweit die Zahl der Verkehrstoten heuer stark gestiegen ist, sank in Salzburg die Zahl der getöteten Personen, informiert der Verkehrsclub Österreich (VCÖ). Dennoch wären mehrere Unfälle zu verhindern gewesen.
In Salzburg gab es einen Rückgang von 28 auf 24 getötete Personen bis zum Stichtag 21. Dezember. Niedriger als heuer war die Zahl der Verkehrstoten im Jahr 2022, als 19 Menschen bei Verkehrsunfällen in Salzburg ums Leben kamen. Österreichweit ist die Zahl der Verkehrstoten um 46 auf 391 jedoch stark gestiegen.
Zu hohes Tempo und Ablenkung
Die größte Opfergruppe waren Pkw-Insassen mit sechs Todesopfern, fünf Menschen verunglückten mit einem Fahrrad tödlich, vier mit einem Motorrad. Drei waren Fußgänger, ebenfalls drei wurden bei einem Verkehrsunfall mit einem E-Bike tödlich verletzt, zwei Personen als Insassen eines Klein-Lkws und eine Person mit einem E-Scooter, berichtet der VCÖ.
Laut Daten des Innenministeriums war in den ersten zehn Monaten des heurigen Jahres zu hohes Tempo Ablenkung und Unachtsamkeit mit 43 Prozent die Hauptunfallursache der tödlichen Verkehrsunfälle in Salzburg vor zu hohem Tempo mit 24 Prozent.
Im Bundesländer-Vergleich weist Salzburg nach Vorarlberg, Wien und Burgenland die viertniedrigste Anzahl an Verkehrstoten auf, berichtet der VCÖ. In Niederösterreich gab es mit 106 die meisten Verkehrstoten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.