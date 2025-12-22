Heuer 24 Verkehrstote auf Salzburgs Straßen

Zu hohes Tempo und Ablenkung

Die größte Opfergruppe waren Pkw-Insassen mit sechs Todesopfern, fünf Menschen verunglückten mit einem Fahrrad tödlich, vier mit einem Motorrad. Drei waren Fußgänger, ebenfalls drei wurden bei einem Verkehrsunfall mit einem E-Bike tödlich verletzt, zwei Personen als Insassen eines Klein-Lkws und eine Person mit einem E-Scooter, berichtet der VCÖ.