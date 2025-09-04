Hype kommt, Hype geht: Labubu, LaBaba

Erst vor kurzem begegnete ich ihm zum ersten Mal in freier Wildbahn. Nein, die Rede ist nicht von Emil, dem Elch. Es war ein Labubu, den ich ausgerechnet beim Heurigen erspähte. Dort war eine japanische Influencerin mit ihrer Entourage gerade dabei, sich in den Wiener Weinbergen ganz „instagramable“ in Szene zu setzen. An ihrer Tasche baumelte eines dieser seltsamen Plüsch-Dinger, die wie Teletubbies mit Monstermaul aussehen. Oder wie die „Zeit“ so treffend urteilte: wie„Monchhichis auf Crystal Meth“.