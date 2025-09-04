Ministerium lässt Waffen-Deal endgültig platzen

„Nicht letal, geschossen wird auf Material“

Vielmehr gegen „Fahrzeuge und Stellungen zum Zwecke des Drogenschmuggels“. Für Menschen „jedenfalls nicht letal (Anm. d. Redaktion: tödlich), weil damit auf Material geschossen“ werde. Sowohl das Verteidigungs-, als auch das Außenministerium verwiesen in ihren jeweiligen Stellungnahmen aber darauf, dass im Irak weiterhin eine „hochkomplexe innenpolitische und sicherheitspolitische Lage inmitten einer volatilen Region mit bewaffneten Konflikten“ vorherrsche.