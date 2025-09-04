Vorteilswelt
Gewehre für Irak

Ministerium lässt Waffen-Deal endgültig platzen

Innenpolitik
04.09.2025 06:00
Im Irak kämpfen die Sicherheitskräfte noch immer mit „leichtem Gerät“ gegen IS-Terroristen und ...
Im Irak kämpfen die Sicherheitskräfte noch immer mit „leichtem Gerät“ gegen IS-Terroristen und Co.(Bild: EPA/Maurizio Gambarini)

Kein Millionen-Geschäft für die heimische Waffenschmiede Steyr Arms im Irak. Die Republik untersagt den Export von 1000 Scharfschützengewehren. Die Menschenrechtslage in dem Land sei nach wie vor prekär, heißt es.

Die „Krone“ hatte schon ausführlich über die heikle Rüstungscausa berichtet. Konkret wollte das mittlerweile im Besitz einer tschechischen Investorengruppe befindliche Traditionsunternehmen im oberösterreichischen Kleinraming mit den irakischen Sicherheitsbehörden ins Geschäft kommen.

Und stellte einen Antrag auf Ausfuhr von 1000 Scharfschützengewehren samt Zubehör wie Zielfernrohren, Magazinen und Reinigungsgeräten. Die Einsatzweite beträgt bis zu eineinhalb Kilometer, die Munition ist teils panzerbrechend. Die rot-weiß-rote Waffenschmiede argumentierte, dass das „Kriegsmaterial nicht zur Unterdrückung von Menschenrechten eingesetzt wird“.

Statt mit dem Irak laufen die Geschäfte mit dem Bundesheer – im Bild Verteidigungsministerin ...
Statt mit dem Irak laufen die Geschäfte mit dem Bundesheer – im Bild Verteidigungsministerin Tanner mit den Steyr-Arms-Chef – bestens. Seit 2017 wurden mehr als 21.000 Sturmgewehre StG 77 angekauft.(Bild: BMLV/PUSCH)
Für Scharfschützen geeignet: Das Präzisionsgewehr trifft Ziele in einer Entfernung von bis zu ...
Für Scharfschützen geeignet: Das Präzisionsgewehr trifft Ziele in einer Entfernung von bis zu 1,5 Kilometern.(Bild: Russkaefer)

„Nicht letal, geschossen wird auf Material“
Vielmehr gegen „Fahrzeuge und Stellungen zum Zwecke des Drogenschmuggels“. Für Menschen „jedenfalls nicht letal (Anm. d. Redaktion: tödlich), weil damit auf Material geschossen“ werde. Sowohl das Verteidigungs-, als auch das Außenministerium verwiesen in ihren jeweiligen Stellungnahmen aber darauf, dass im Irak weiterhin eine „hochkomplexe innenpolitische und sicherheitspolitische Lage inmitten einer volatilen Region mit bewaffneten Konflikten“ vorherrsche.

Dieser Meinung schloss sich jetzt auch das Innenministerium an und erteilte endgültig keine Exportgenehmigung. Die Menschenrechtslage in dem Land sei nach wie vor prekär.

Regierungswaffen könnten bei Terrorgruppe IS landen
Neben Folter in Haftanstalten oder dem Verschwinden unliebsamer Personen wird auch fehlende staatliche Kontrolle angeprangert. Dadurch bestehe die Gefahr, dass die noch immer vorherrschende Terrorgruppe IS an Regierungswaffen komme.

Porträt von Christoph Budin
Christoph Budin
Porträt von Josef Poyer
Josef Poyer
Gewehre für Irak
Ministerium lässt Waffen-Deal endgültig platzen
„Krone“-Kommentar
Dann gute Nacht, Österreich!
Nach EU-Freigabe
Mercosur-Deal: Das sagt Landwirtschaftsminister
„Syrer beliebter“
Satirezeitung provoziert Kickl mit Freibad-Umfrage
Kremlchef zündelt
Putin zu Selenskyj: „Lasst ihn nach Moskau kommen“
