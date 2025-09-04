„Das Nationalteam interessiert hier keinen Fan“

Am Samstag (20.45 Uhr) empfängt Österreich in der WM-Quali in Linz Zypern, die Wahlheimat von Damir Canadi! Der Wiener Trainer von EL Paralimniou spricht in der „Krone“ über die internationalen Schlagzeilen der Zyprer im Klub-Fußball, Investoren, Legionäre und die Probleme des Nationalteams. Trotz klarer Favoritenrolle wird das für die Rangnick-Truppe kein Selbstläufer...