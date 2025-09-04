Oscar auf dem Sprung in den Klub der Champions

„Noch haben wir die Meisterschaft nicht in der Tasche“

So wie sich der MCL39 präsentiert, wird sich Piastri heuer auch noch den vor ihm liegenden David Coulthard (zwölf Siege für McLaren) schnappen, in den nächsten Jahren könnte dann vielleicht sogar der Angriff auf das Weltmeister-Quartett Ayrton Senna (35 Siege), Alain Prost (30), Lewis Hamilton (21) und Mika Häkkinen (20) folgen. Manager Webber, der nur selten öffentlich über seinen Schützling spricht, versucht freilich, den Ball flach zu halten: „Oscar hat unglaublich hart gearbeitet und seine Chancen exzellent genutzt. Aber noch haben wir die Meisterschaft nicht in der Tasche, es stehen noch die echt heiklen Straßenkurse von Singapur und Baku auf dem Programm, und auch in Brasilien, wo das Wetter gerne verrückt spielt, wird es für alle eine echt harte Bewährungsprobe.“