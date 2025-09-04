Aufregung um illegale Kameras in Rettungs-Gebäude
Eltern sehr besorgt
„Er war lange gedient, verlässlich und dienstbeflissen“ – beim Roten Kreuz streut man einem Mitarbeiter Rosen. Allerdings zum Abschied. Denn er hatte die Dienststelle „verwanzt“ und illegale Aufnahmen gemacht. Jetzt sorgen sich Eltern von Jung-Rettern, dass ihre Kinder gefilmt wurden.
Die Aufregung ist groß, nachdem Eltern von Nachwuchssanitätern und auch Rot-Kreuz-Mitarbeiter informiert wurden, dass die Dienststelle „verwanzt“ worden war. „Wo überall wurden Kameras angebracht?“, will eine Mutter wissen, deren Kind bei der Jugendgruppe aktiv ist.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.