Bilanz zeigt: Rechtsextreme noch vor Dschihadisten

Wer stellt am meisten an, wenn es um extremistische Taten geht? Sind es wirklich die Islamisten? Die „Krone“ durchforstete den Verfassungsschutzbericht – und da gibt’s ganz eindeutige Zahlen: Der unrühmliche erste Platz geht an die rechte Szene in Oberösterreich, der im Vorjahr 278 Straftaten zugeordnet wurden. Nur in Wien ist die rechte Szene aktiver und schlägt öfter bei Gericht auf.