„Bin froh, jetzt wieder eine Privatperson zu sein“

Krone: Bettina, seit wann wusstest du, dass jetzt die Zeit für das Karriereende gekommen ist?

Bettina Plank: Ich hatte schon 2024 dominante Gedanken, zurückzutreten. Aber ich habe dann mit meinem Trainerfreund Juan Luis Benítez Cárdenes beschlossen, doch noch einmal die Vorbereitung durchzuziehen. Weil ich damals nicht ich war, ich war zu verbissen. Als die Lockerheit zurückgekommen ist, war ich dann mit mir im Reinen. Deshalb bin ich jetzt erleichtert und froh, dass ich diesen Schritt setzen konnte.