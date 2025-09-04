Vorteilswelt
Weltmeister kritisiert

Klare Worte von Max: „Das sollte nicht passieren!“

Formel 1
04.09.2025 06:28
Max Verstappen
Max Verstappen(Bild: AFP/APA/JOHN THYS)

Max Verstappen fuhr bei seinem Heimrennen in Zandvoort auf den zweiten Platz, hinter dem Racing-Bull-Piloten und Shootingstar Isack Hadjar. Dass man sich im Rennen mit dem Schwesterauto duelliert, „sollte nicht passieren“, fand der vierfache Formel-1-Weltmeister deutliche Worte.

Lediglich 1,9 Sekunden trennten ihn im Ziel vom Red-Bull-Junior Isack Hadjar. Auch davor tat sich der Niederländer schwer, sich vom Schwesterauto zu lösen. „Das sollte nicht passieren“, betonte Verstappen gegenüber „Viaplay“. Bereits vor der ersten Safety-Car-Phase in Runde 23 lag er nur rund zwei Sekunden vor Hadjar. Noch schlimmer: Gegen McLaren wäre für ihn noch weniger drin gewesen. „McLaren ist auf einem anderen Level. Ich vergleiche mich nicht einmal damit“, stellte der 27-Jährige klar.

(Bild: EPA/SEM VAN DER WAL)

Den zweiten Platz habe er nur durch den Ausfall von Lando Norris geerbt. Selbst Platz drei sei nur dem Qualifying zu verdanken gewesen: „Ich glaube, dass ich nur aufgrund der Qualifikation Dritter im Rennen wurde, denn der Speed war nicht da.“

„Das ist natürlich nicht gut“
Verstappen nahm kein Blatt vor den Mund: „Das Auto ist einfach nicht schnell genug.“ Insbesondere in den Kurven 7 und 8 des Zandvoort-Kurses fehlte ihm der Grip: „Während alle anderen die Kurven viel schneller durchfahren, habe ich keinen Grip. Das ist natürlich nicht gut. Im Qualifying war es über eine Runde besser.“

