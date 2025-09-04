Klare Worte von Max: „Das sollte nicht passieren!“

Lediglich 1,9 Sekunden trennten ihn im Ziel vom Red-Bull-Junior Isack Hadjar. Auch davor tat sich der Niederländer schwer, sich vom Schwesterauto zu lösen. „Das sollte nicht passieren“, betonte Verstappen gegenüber „Viaplay“. Bereits vor der ersten Safety-Car-Phase in Runde 23 lag er nur rund zwei Sekunden vor Hadjar. Noch schlimmer: Gegen McLaren wäre für ihn noch weniger drin gewesen. „McLaren ist auf einem anderen Level. Ich vergleiche mich nicht einmal damit“, stellte der 27-Jährige klar.