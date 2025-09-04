Skandal-Bauer Lukas mit seiner Sandra im Forsthaus

Aufreger-Bauer Lukas trifft im „Forsthaus Rampensau“ auf seine Ex-Verlobte Vanessa. Ist hier Streit vorprogrammiert? Denn an seiner Seite steht seine neue Liebe und Wieder-Verlobte Sandra.
Der Zillertaler Viehbauer Lukas sorgte in der letzten „Bauer sucht Frau“-Staffel für die Aufreger-Story schlechthin. Der Frauenschwarm umgarnte all seine Bewerberinnen, war am Ende der Woche mit Vanessa glücklich und zelebrierte mit ihr sogar eine schnelle Verlobung.
Schürzenjäger-Bauer mit Vorliebe für Verlobungen
Doch bis zum großen Wiedersehen mit ATV-Amor Arabella Kiesbauer änderte sich alles: Es ging nicht nur die Beziehung mit Vanessa in die Brüche, sondern er präsentierte beim #BSF-Event mit Sandra bereits seine neue Verlobte. Und dann kam es auch vor Arabellas Augen auch gleich wieder zur Trennung mit ihr. Grund dafür: Lukas war seiner Sandra untreu – und sie erfuhr davon in der Sendung.
Für sie stand damals bei der Aussprache mit Arabella Kiesbauer fest: „Das Vertrauen ist weg, ich lege die Verlobung auf Eis!“
Aber wie heißt es so schön? Zeit heilt alle Wunden und nach einer Abkühlphase wurde es wieder heiß zwischen den beiden. Nun sind sie auch heiß auf den Titel „Rampensau 2025“. Das Bodybuilding-Paar will beweisen: „Wir sind nicht nur Bauernpaar, wir sind auch ein Power-Paar!“
Lukas ist sich sicher: „Ich bringe alles mit, was eine Rampensau braucht: Mundwerk, Body und Einstellung passen.“ Seine Verlobte Sandra freut sich auch: „Das Forsthaus wird bestimmt ein großes Abenteuer und ich hoffe, dass wir als Paar daran wachsen.“
Rosenkrieg vorprogrammiert?
Dass die beiden im Forsthaus auch auf Lukas Ex-Verlobte Vanessa, die mit „Very good for Hollywood“-Maklerin Elizabeth als Paar einzieht, treffen werden, wissen sie noch nicht. Ist hier der Rosenkrieg vorprogrammiert?
Nach Kult-Goalie Otto Konrad und Schlagersängerin Bianca Holzmann, sowie Hollywood-Export Elizabeth und #BSF-Liebling Vanessa sind das Bauer-Power-Duo Lukas und Sandra das dritte Paar der 4. Staffel „Forsthaus Rampensau“. Schaffen sie es, sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen? Ab 16. Oktober wird es auf JOYN & ATV in jedem Fall spannend!
