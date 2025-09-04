Skandal-Bauer Lukas mit seiner Sandra im Forsthaus

Schürzenjäger-Bauer mit Vorliebe für Verlobungen

Doch bis zum großen Wiedersehen mit ATV-Amor Arabella Kiesbauer änderte sich alles: Es ging nicht nur die Beziehung mit Vanessa in die Brüche, sondern er präsentierte beim #BSF-Event mit Sandra bereits seine neue Verlobte. Und dann kam es auch vor Arabellas Augen auch gleich wieder zur Trennung mit ihr. Grund dafür: Lukas war seiner Sandra untreu – und sie erfuhr davon in der Sendung.