Zu wenige Schüler! Aus für Deutschförderklasse

Auch an der Volksschule St. Michael lernen mittlerweile Kinder aus verschiedenen Nationen. Von Schülern aus Somalia bis Tschechien oder Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine reicht der Mix der Kulturen. Neben Flüchtlingen ziehen oft auch Mitarbeiter im Tourismus zu. Ihre Kinder kommen mit wenig oder gar keinen Sprachkenntnissen in den Unterricht.