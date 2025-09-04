Behörden-Tauziehen um Eichhörnchen „Valentino“

Halb Floridsdorf macht inzwischen einem Eichhörnchen die Mauer: „Valentino“ solle bei seinem Ziehvater Manfred Peuerl bleiben dürfen, wird sogar schon in einer eigenen Facebook-Gruppe gefordert – und bis in die Bezirkspolitik hat es das Tier auch bereits geschafft: Bezirksrat HC Strache etwa zürnt der Stadt wegen ihrer „bürokratischen Kälte“.