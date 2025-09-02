Internetbetrüger gab sich als Astronaut in Not aus

Vorgeblich Raumschiff angegriffen

Eines Tages tischte er seinem Opfer dann die dreiste Lüge auf, er befinde sich gerade „im Weltraum auf einem Raumschiff“, werde aber „angegriffen und brauche Sauerstoff“. Er brachte die Frau dazu, ihm online Geld für Sauerstoff zu überweisen: Sie zahlte ihm rund eine Million Yen (gut 5780 Euro).