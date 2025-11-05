Hat Politiker für Wirt am Wörthersee interveniert?

Jonke: „Interventionen gibt es viele“

Das politische Bild, das entsteht, ist kein gutes. Ob es die Interventionen gegeben hat, wisse Patrick Jonke auf „Krone“-Anfrage nicht mehr: „Als Büroleiter war es damals meine Aufgabe, Interventionen von Bürgern zu bearbeiten – und Interventionen gibt es viele“, so der heutige Vizebürgermeister, der „maximal ein gutes Wort eingelegt haben könnte“, wie er sich zu erinnern versucht. Sowas passiere in der Politik täglich, verteidigt er sich. Auch Erwin Smole weist die Vorwürfe scharf zurück: „Höferer hat den Zuschlag bekommen, weil er mit seinen anderen Lokalen ein zweites Standbein hat, also bei Schönwetter auf Mitarbeiter zurückgreifen kann.“ Es habe keinerlei Interventionen gegeben: „Es gab eine Kommission samt Vergabejuristen – und die haben entschieden.“