Kunasek bei Orbán: „Staatsmann mit Prinzipien“

Kritik erntet er für seinen Besuch in Ungarn von der Opposition: „Während er den Gesundheitslandesrat vorschickt, um zu verkünden, dass es im Gesundheitsbereich einen Kahlschlag, statt den versprochenen Ausbau geben wird, ist Mario Kunasek lieber im Ausland. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Thema in Ungarn wichtiger sein kann, als die Gesundheitsversorgung der Steirer“, schüttelt etwa SPÖ-Chef Max Lercher den Kopf.