Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Treffen in Budapest

Kunasek bei Orbán: „Staatsmann mit Prinzipien“

Steiermark
05.11.2025 14:29
Viktor Orbán empfing den steirischen Landeshauptmann Mario Kunasek in Budapest.
Viktor Orbán empfing den steirischen Landeshauptmann Mario Kunasek in Budapest.(Bild: FPÖ Steiermark)

Der steirische Landeshauptmann Mario Kunasek weilte drei Tage in Ungarn und traf in Budapest auch Ministerpräsident Viktor Orbán. Kritik kommt dafür von SPÖ-Chef Max Lercher.

0 Kommentare

Der steirische Landeshauptmann im Reisefieber: In der Vorwoche weilte Mario Kunasek in Südtirol – am Montag ging’s nun weiter nach Ungarn. Dort traf der FPÖ-Chef in Budapest neben Verteidigungsminister Kristóf Szalay-Bobrovniczky, Innenminister Sándor Pintér und dem Leiter der ungarischen Staatskanzlei Gergely Gulyás auf Ministerpräsident Viktor Orbán. „Ein Staatsmann mit klaren Prinzipien und einem starken Bekenntnis zu nationaler Souveränität und christlichen Werten“, zollte Kunasek dem umstrittenen Fidesz-Politiker Respekt.

Im Mittelpunkt des Gesprächs standen die gemeinsamen Positionen zur Stärkung der Grenzsicherung sowie der Austausch über wirksame Maßnahmen gegen illegale Migration. „Ungarn zeigt, dass man seine kulturelle Identität und seine Interessen auch in herausfordernden Zeiten selbstbewusst vertreten kann. Ich danke Ministerpräsident Viktor Orbán herzlich für sein unermüdliches Eintreten für Frieden in Europa und seine Bemühungen um ein rasches Ende des Ukraine-Kriegs“, sagte Kunasek.

Max Lercher kritisiert Mario Kunasek für seine Reise nach Ungarn.
Max Lercher kritisiert Mario Kunasek für seine Reise nach Ungarn.(Bild: Jauschowetz Christian)

Kritik erntet er für seinen Besuch in Ungarn von der Opposition: „Während er den Gesundheitslandesrat vorschickt, um zu verkünden, dass es im Gesundheitsbereich einen Kahlschlag, statt den versprochenen Ausbau geben wird, ist Mario Kunasek lieber im Ausland. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Thema in Ungarn wichtiger sein kann, als die Gesundheitsversorgung der Steirer“, schüttelt etwa SPÖ-Chef Max Lercher den Kopf.

Porträt von Marcus Stoimaier
Marcus Stoimaier
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Zohran Mamdani bemühte sich auch intensiv um muslimische Wählerstimmen.
„Hamas-Unterstützer“
Israel schießt sich auf Wahlsieger in New York ein
Alarmierende Daten
Jugendbericht: „Die Politik hört uns nicht zu“
Pflegekräfte sollen künftig rezeptfreie Medikamente „verschreiben“ dürfen (Symbolbild).
Liste in Verhandlung
Diskussion über Medikamente durch Pflegepersonal
Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Newsletter
Top-3

Gelesen

Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
128.812 mal gelesen
Gericht
Killerkeim nicht erkannt: Mutter (25) verlor Bein
124.338 mal gelesen
Die 25-jährige Klara O. verlor nach einer bakteriellen Infektion ihren rechten Oberschenkel. ...
Gewinnspiele
Das „Krone“-Vignettenbingo ist vorbei!
103.651 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf