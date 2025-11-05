Kunasek bei Orbán: „Staatsmann mit Prinzipien“

Der steirische Landeshauptmann Mario Kunasek weilte drei Tage in Ungarn und traf in Budapest auch Ministerpräsident Viktor Orbán. Kritik kommt dafür von SPÖ-Chef Max Lercher.
Der steirische Landeshauptmann im Reisefieber: In der Vorwoche weilte Mario Kunasek in Südtirol – am Montag ging’s nun weiter nach Ungarn. Dort traf der FPÖ-Chef in Budapest neben Verteidigungsminister Kristóf Szalay-Bobrovniczky, Innenminister Sándor Pintér und dem Leiter der ungarischen Staatskanzlei Gergely Gulyás auf Ministerpräsident Viktor Orbán. „Ein Staatsmann mit klaren Prinzipien und einem starken Bekenntnis zu nationaler Souveränität und christlichen Werten“, zollte Kunasek dem umstrittenen Fidesz-Politiker Respekt.
Im Mittelpunkt des Gesprächs standen die gemeinsamen Positionen zur Stärkung der Grenzsicherung sowie der Austausch über wirksame Maßnahmen gegen illegale Migration. „Ungarn zeigt, dass man seine kulturelle Identität und seine Interessen auch in herausfordernden Zeiten selbstbewusst vertreten kann. Ich danke Ministerpräsident Viktor Orbán herzlich für sein unermüdliches Eintreten für Frieden in Europa und seine Bemühungen um ein rasches Ende des Ukraine-Kriegs“, sagte Kunasek.
Kritik erntet er für seinen Besuch in Ungarn von der Opposition: „Während er den Gesundheitslandesrat vorschickt, um zu verkünden, dass es im Gesundheitsbereich einen Kahlschlag, statt den versprochenen Ausbau geben wird, ist Mario Kunasek lieber im Ausland. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Thema in Ungarn wichtiger sein kann, als die Gesundheitsversorgung der Steirer“, schüttelt etwa SPÖ-Chef Max Lercher den Kopf.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.