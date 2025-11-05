CDU-Politikerin will Prostitution verbieten

Berufsverband über Klöckners Vorstoß „erschüttert“

Kritik am Auftritt der Bundestagspräsidentin übte der Berufsverband Sexarbeit e. V. „Ich bin erschüttert, dass die Bundestagspräsidentin sich mit ihrer eigenen Meinung positioniert und dabei die Beschlüsse der Koalitionsverhandlungen missachtet,“ erklärte Verbandssprecherin Johanna Weber und erinnerte in einem Statement an eine Expertenkommission im deutschen Parlament, die eine sachliche Debatte unter Einbindung der davon betroffenen Menschen führt, den Schutz von Frauen zu verstärken. „Das Sexkaufverbot schadet genau denen, denen es eigentlich helfen soll“, so Weber weiter. Schließlich würden Betroffene so „in die Illegalität gedrängt“.