Großrazzia von Polizei und Finanz bei der Justiz

100 Beamte im Großeinsatz

Rund 20 uniformierte und 80 Beamte des Finanzministeriums waren im Einsatz. Im Visier stand die Großbaustelle in dem mit 200 Jahren geschichtsträchtigsten und bekanntesten Justizgebäude Österreichs, auch „Graues Haus“ genannt. Schon seit 2023 wird das Landesgericht für Strafsachen Wien, die Staatsanwaltschaft und auch der mit mehr als 1000 Insassen größte Häfen Österreichs, die Justizanstalt Josefstadt, saniert.