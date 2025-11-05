Großrazzia von Polizei und Finanz bei der Justiz

Morgendliche Kommando-Aktion von Finanz und Polizei am Mittwoch in Wien: Rund 100 Beamte waren im Auftrag der Staatsanwaltschaft bei einer Großrazzia ausgerechnet auf der 220-Millionen-Baustelle der Justiz im Landesgericht im Einsatz. Die „Krone“ kennt die brisanten Hintergründe.
Großes Staunen bei Gerichtskiebitzen und Anwälten, die Montagfrüh ins Graue Haus strömten. Überall standen Busse der Finanzpolizei und Funkstreifenwagen. Wie die „Krone“ erfuhr, geht es um Ermittlungen gegen die milliardenschwere Schattenwirtschaft in Österreich.
100 Beamte im Großeinsatz
Rund 20 uniformierte und 80 Beamte des Finanzministeriums waren im Einsatz. Im Visier stand die Großbaustelle in dem mit 200 Jahren geschichtsträchtigsten und bekanntesten Justizgebäude Österreichs, auch „Graues Haus“ genannt. Schon seit 2023 wird das Landesgericht für Strafsachen Wien, die Staatsanwaltschaft und auch der mit mehr als 1000 Insassen größte Häfen Österreichs, die Justizanstalt Josefstadt, saniert.
Ein Riesen-Projekt mit einem Volumen von mindestens 220 Millionen Euro, geht es doch um insgesamt mehr als 100.000 Quadratmeter Nettofläche, was 550 (!) Einfamilienhäusern entspricht. Die Beamten kontrollierten aber auch den vor dem Gebäude laufenden U-Bahn-Ausbau.
Baufirmen und Subunternehmen im Visier
Brisanter Hintergrund ist offenbar der Verdacht auf Lohndumping und organisierte Schwarzarbeit auf Kosten der Steuerzahler. Jedenfalls wurden im Auftrag der Staatsanwaltschaft die Papiere der beauftragten Unternehmen und deren Subfirmen genau unter die Lupe genommen.
Nach einer ersten Zwischenbilanz wurde eine Reihe von Anzeigen erstattet, die Ermittlungen laufen auf Hochtouren!
