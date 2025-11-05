Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

100 Beamte im Einsatz

Großrazzia von Polizei und Finanz bei der Justiz

Wien
05.11.2025 14:02
(Bild: Jöchl Martin)

Morgendliche Kommando-Aktion von Finanz und Polizei am Mittwoch in Wien: Rund 100 Beamte waren im Auftrag der Staatsanwaltschaft bei einer Großrazzia ausgerechnet auf der 220-Millionen-Baustelle der Justiz im Landesgericht im Einsatz. Die „Krone“ kennt die brisanten Hintergründe.

0 Kommentare

Großes Staunen bei Gerichtskiebitzen und Anwälten, die Montagfrüh ins Graue Haus strömten. Überall standen Busse der Finanzpolizei und Funkstreifenwagen. Wie die „Krone“ erfuhr, geht es um Ermittlungen gegen die milliardenschwere Schattenwirtschaft in Österreich.

+2
Fotos

100 Beamte im Großeinsatz
Rund 20 uniformierte und 80 Beamte des Finanzministeriums waren im Einsatz. Im Visier stand die Großbaustelle in dem mit 200 Jahren geschichtsträchtigsten und bekanntesten Justizgebäude Österreichs, auch „Graues Haus“ genannt. Schon seit 2023 wird das Landesgericht für Strafsachen Wien, die Staatsanwaltschaft und auch der mit mehr als 1000 Insassen größte Häfen Österreichs, die Justizanstalt Josefstadt, saniert.

Ein Riesen-Projekt mit einem Volumen von mindestens 220 Millionen Euro, geht es doch um insgesamt mehr als 100.000 Quadratmeter Nettofläche, was 550 (!) Einfamilienhäusern entspricht. Die Beamten kontrollierten aber auch den vor dem Gebäude laufenden U-Bahn-Ausbau.

Lesen Sie auch:
Im Jahr 2025 wurden bisher von der Landespolizeidirektion Wien 68 Schwerpunktaktionen in Bezug ...
Polizei zieht Bilanz
Wien: Razzien gegen illegale Wohnungsprostitution!
04.10.2025
Razzia in Floridsdorf
Illegale Tabakfabrik: Marktamt stoppt Shisha-Küche
11.09.2025

Baufirmen und Subunternehmen im Visier
Brisanter Hintergrund ist offenbar der Verdacht auf Lohndumping und organisierte Schwarzarbeit auf Kosten der Steuerzahler. Jedenfalls wurden im Auftrag der Staatsanwaltschaft die Papiere der beauftragten Unternehmen und deren Subfirmen genau unter die Lupe genommen.

Nach einer ersten Zwischenbilanz wurde eine Reihe von Anzeigen erstattet, die Ermittlungen laufen auf Hochtouren!

Porträt von Christoph Budin
Christoph Budin
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
5° / 13°
Symbol heiter
Wien 11. Simmering
4° / 13°
Symbol heiter
Wien 14. Penzing
4° / 12°
Symbol heiter
Wien 19. Döbling
4° / 13°
Symbol heiter
Wien 21. Floridsdorf
3° / 13°
Symbol heiter
Mehr Wien
IS-Gehirnwäsche
Frau wollte „Sklavin“ von Swift-Attentäter sein
100 Beamte im Einsatz
Großrazzia von Polizei und Finanz bei der Justiz
Jugendlicher als Opfer
Raub in Wien: Polizei jagt diese beiden Männer!
Bei Feier mit Freunden
Party außer Kontrolle: Messerattacke und Stuhlwurf
Kopf gegen die Wand
Trennung nicht verkraftet: Auf „Ex“ eingeprügelt
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine