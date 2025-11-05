Zwei Tote nach Konsum von „Forschungschemikalien“

An dem Stoff sind ein 43-Jähriger aus dem Bereich der Kriminalpolizei Neu-Ulm und ein 20-Jähriger aus dem Bereich der Kriminalpolizei Ansbach gestorben. Bereits im Jänner war ein 17-Jähriger in Unterfranken gestorben, nachdem er Forschungschemikalien konsumiert hatte. Bereits geringe Überdosierungen könnten zu schweren gesundheitlichen Folgen bis hin zum Tod führen, warnte das bayerische Landeskriminalamt jetzt. Nehme jemand zugleich Medikamente, andere psychoaktive Stoffe oder trinke Alkohol, könne es zu unkalkulierbaren Wechselwirkungen kommen.