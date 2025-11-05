Vorteilswelt
Wirbel um „Scherz“

Camilla machte frechen Witz über Kates Krebs-Video

Royals
05.11.2025 14:29
Wie bitte?! Camillas frecher „Shampoo“-Spruch über Kates Krebs-Video sorgt für Aufsehen!
Wie bitte?! Camillas frecher „Shampoo“-Spruch über Kates Krebs-Video sorgt für Aufsehen!(Bild: APA/AFP/POOL/HENRY NICHOLLS)

Kaum hat sich die Aufregung um Andrew Mountbatten Windsor (65) ein klein wenig gelegt, sorgt Queen Camilla (78) für Schlagzeilen! Sie soll Witze über Prinzessin Kates (43) emotionales Krebs-Video, das Millionen Menschen zu Tränen rührte, gemacht haben. 

Wie die britische Journalistin Sarah Vine in der „Daily Mail“ schreibt, habe Camilla nach dem Ansehen von Kates rührendem Video im September 2024 zwar ihre Erleichterung über die erfolgreiche Behandlung geäußert – doch dann folgte der Spruch, der es in sich hat!

Königin Camilla sorgt für Wirbel
Königin Camilla sorgt für Wirbel(Bild: AFP/JORDAN PETTITT)

„…nachdem die Königin zunächst ihre Erleichterung darüber geäußert hatte, dass die Behandlung der Prinzessin erfolgreich war, scherzte sie, das Video erinnere sie an einen ,Shampoo-Werbespot‘“, so Vine.

Kates emotionale Worte rührten Millionen
Autsch! Das Video, gefilmt im malerischen Norfolk, zeigte Kate, Prinz William und ihre drei Kinder beim Lachen, Toben und Spazierengehen. Die Prinzessin teilte darin die berührende Nachricht, dass sie ihre Chemotherapie abgeschlossen habe – und sprach offen über Hoffnung, Dankbarkeit und neues Lebensglück.

Prinzessin Kate, Prinz William und die Kinder waren überglücklich über das Ende der ...
Prinzessin Kate, Prinz William und die Kinder waren überglücklich über das Ende der Chemotherapie.(Bild: APA/AFP/Ben STANSALL)

„William und ich sind so dankbar für die Unterstützung, die wir erhalten haben, und haben große Stärke daraus gezogen. (…) Zu all jenen, die ihren eigenen Krebsweg fortsetzen – ich bin bei euch, Seite an Seite, Hand in Hand“, sagte Kate in dem Clip.

Ein Video voller Wärme, Stärke und Hoffnung – doch Camilla sah offenbar eher einen Hauch von Werbeästhetik statt royaler Echtheit.

War’s nur ein Scherz – oder steckt mehr dahinter?
Laut Vine habe Camilla den Satz „nicht verletzend, sondern humorvoll“ gemeint. Er sollte angeblich nur die Stimmung auflockern. Doch viele Royal-Fans fragen sich nun: War das wirklich nur britischer Humor – oder ein Seitenhieb auf Kates perfekte öffentliche Inszenierung?

