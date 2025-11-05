Kürzere Zugfahrten zwischen EU-Metropolen geplant

So sollen Reisende künftig in vier statt sieben Stunden von Berlin nach Kopenhagen oder in sechs statt neuneinhalb Stunden von München nach Rom fahren können. Eine Fahrt von Berlin nach Wien über Prag könnte statt mehr als acht nur noch viereinhalb Stunden dauern. Umgesetzt werden soll der Plan der EU-Kommission bis spätestens 2040.