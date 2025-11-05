Vorteilswelt
Zahlreiche Verletzte

Terror-Alarm in Frankreich: Auto rammt Fußgänger

Ausland
05.11.2025 11:56
Auf der französischen Insel Ile d‘Oleron hat ein Mann mit seinem Auto mehrere Fußgänger und ...
Auf der französischen Insel Ile d‘Oleron hat ein Mann mit seinem Auto mehrere Fußgänger und Radfahrer gerammt.(Bild: eric – stock.adobe.com (Symbolbild))

Terror-Alarm in Frankreich: Auf der Atlantikinsel Ile d‘Oleron hat am Mittwoch ein Auto mehrere Fußgänger und Radfahrer gerammt. Zahlreiche Menschen wurden verletzt, zwei Personen schweben in Lebensgefahr. Laut Innenministerium habe der Fahrer „mit Absicht“ gehandelt.

Der Angriff ereignete sich gegen 8.45 Uhr in den Gemeinden Saint-Pierre-d‘Oléron und Dolus-d‘Oléron. Innenminister Laurent Nunez reiste zum Tatort, ein Krisenstab wurde eingerichtet, die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

Angaben des Staatsanwalts von La Rochelle zufolge leistete der Verdächtige bei seiner Festnahme heftigen Widerstand und rief „Allahu akbar“. Mit einem Taser konnte er schließlich überwältigt werden. Ob tatsächlich ein terroristisches Motiv vorliegt, wird derzeit intensiv geprüft.

Bürgermeister Thibault Brechkoff sprach von neun verletzten Personen. Ihm zufolge seien „alle Dienste mobilisiert, um die Situation zu bewältigen“.

Der Lenker des Fahrzeugs ist bereits amtsbekannt, allerdings wegen kleinerer Delikte.

