Hanke setzt bei ÖBB-Käufen auf Züge aus Europa

Austria first bei ÖBB-Bestellungen

Keine direkte Kritik am Deal selbst will indes SPÖ-Infrastrukturminister Peter Hanke üben. Sehr wohl will er die Bahnbestellung aber zum Anlass nehmen, ähnliche Deals künftig in die Schranken zu weisen – und das gleich auf europäischer Ebene. Im Dezember reist er nach Brüssel, um mit seinen politischen Pendants die Prüfkriterien bei solchen Fällen zu verschärfen. „Die Entscheidung, ob, und wo ein Zug hält, oder bremst, sollte in der jeweiligen Souveränität des Landes liegen“, erklärt der Minister mit Blick auf die neuen Westbahn-Garnituren. Eigene europäische, oder im Idealfall österreichische Anbieter dürfen laut Hanke bei solchen Bestellungen künftig „nicht mehr unter die Räder geraten“.