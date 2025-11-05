Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Motto: „Austria first“

Hanke setzt bei ÖBB-Käufen auf Züge aus Europa

Wirtschaft
05.11.2025 14:02
SPÖ-Verkehrsminister Peter Hanke.
SPÖ-Verkehrsminister Peter Hanke.(Bild: Tobias Holzer)

Die Zug-Beschaffungen der Westbahn bei einem chinesischen Anbieter sorgten für politischen Wirbel. Verkehrsminister Peter Hanke will bei Beschaffungen für die ÖBB künftig auf Ware aus Österreich, oder zumindest aus Europa zurückgreifen. 

0 Kommentare

Die überwiegend private Bahngesellschaft Westbahn hat am Montag bekanntlich vier neue Züge vorgestellt, die vom chinesischen Hersteller CRRC kommen – und dafür prompt Kritik geerntet. Arbeiterkammer, Gewerkschaft und die SPÖ befürchten einen Verlust europäischer Wertschöpfung und das Abfließen von Steuergeld. Die Westbahn verweist darauf, dass ein wesentlicher Teil der Wertschöpfung trotzdem aus Europa stamme – und dass Bestellungen bei europäischen Firmen Jahre dauern.

Austria first bei ÖBB-Bestellungen
Keine direkte Kritik am Deal selbst will indes SPÖ-Infrastrukturminister Peter Hanke üben. Sehr wohl will er die Bahnbestellung aber zum Anlass nehmen, ähnliche Deals künftig in die Schranken zu weisen – und das gleich auf europäischer Ebene. Im Dezember reist er nach Brüssel, um mit seinen politischen Pendants die Prüfkriterien bei solchen Fällen zu verschärfen. „Die Entscheidung, ob, und wo ein Zug hält, oder bremst, sollte in der jeweiligen Souveränität des Landes liegen“, erklärt der Minister mit Blick auf die neuen Westbahn-Garnituren. Eigene europäische, oder im Idealfall österreichische Anbieter dürfen laut Hanke bei solchen Bestellungen künftig „nicht mehr unter die Räder geraten“. 

Lesen Sie auch:
Made in China – so sehen die neuen Züge der Westbahn aus.
Erstmals China-Züge
Westbahn rüstet auf – Arbeiterkammer empört
03.11.2025

Züge seien schließlich Teil der kritischen Infrastruktur und damit auch besonders abzusichern. „Unsere Aufgabe ist es nicht, staatlich gestützt private Gewinne zu finanzieren“, ergänzt der Minister und will sogleich selbst mit gutem Beispiel vorangehen. Im Zuge der Mobilitätswende werde die ÖBB bis zum Jahr 2030 330 neue Züge anschaffen, bei denen sich die Frage der Souveränität nicht stelle, da diese in Europa produziert werden. Das wäre laut Hanke auch weiterhin der Weg, den man einschlagen sollte. „Wir müssen europäisch denken und mit den anderen Ländern hier gemeinsame Sache machen“, so Hanke abschließend.

Porträt von Nikolaus Frings
Nikolaus Frings
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Alarmierende Daten
Jugendbericht: „Die Politik hört uns nicht zu“
Pflegekräfte sollen künftig rezeptfreie Medikamente „verschreiben“ dürfen (Symbolbild).
Liste in Verhandlung
Diskussion über Medikamente durch Pflegepersonal
Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
Newsletter
Top-3

Gelesen

Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
125.899 mal gelesen
Gericht
Killerkeim nicht erkannt: Mutter (25) verlor Bein
123.263 mal gelesen
Die 25-jährige Klara O. verlor nach einer bakteriellen Infektion ihren rechten Oberschenkel. ...
Gewinnspiele
Das „Krone“-Vignettenbingo ist vorbei!
101.920 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Mehr Wirtschaft
Motto: „Austria first“
Hanke setzt bei ÖBB-Käufen auf Züge aus Europa
„Alternative zu Flug“
Kürzere Zugfahrten zwischen EU-Metropolen geplant
Nächste Pleite
Küchenhändler mit 3,7 Mio. € Schulden in Konkurs
Signa-Chef an Benko:
„Möchte wissen, was da monatlich verbraten wird“
„Umlagen aussetzen“
Sattes Gehaltsplus bei WKÖ: Erster Boykottaufruf
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf