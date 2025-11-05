Energie treibt Inflation ab Jänner 2026 nicht mehr

Nicht alle können aus Gas aussteigen

Bei Gas sei es anders. So sei zwar zu erwarten, dass die Gaspreise 2027 und 2028 sinken, aber die Netzgebühren würden weiter steigen. Das hat den Hintergrund, dass immer mehr Unternehmen und Haushalte aus Gas aussteigen. Die Kosten für das Netz werden daher auf weniger Kundinnen und Kunden verteilt. „Früher oder später wird der Punkt kommen, wo man dieser Entwicklung nicht mehr zusehen kann“, sagte Urbantschitsch. Menschen in Mehrparteihäusern ohne Zentralheizung könnten etwa kaum aussteigen, hier brauche es gesetzliche Anpassungen.