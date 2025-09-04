Max Simonischek und die Melone auf dem Schafott

„Krone“: Was ist dieser Josef für eine Figur?

Max Simonischek: Zuerst einmal eine, die es wirklich gab. Josef Lang war der letzte Henker der k.& k. Monarchie. Er hatte ein Gasthaus in Simmering, war so etwas wie ein Star, zierte Postkarten und Buchcover. Er war weltweit bekannt für seine humane Strangulierungsmethode, bei der er den Verurteilten möglichst wenig Leid zufügte.