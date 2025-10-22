Sattler-Panorama in die Orangerie eingehoben

Das berühmte Sattler-Panorama ist an seinen künftigen Standort in der Orangerie Salzburg übersiedelt. Das Bild von Hubert Sattler musste wegen des Umbaus aus der Neuen Residenz weichen. Bevor es in der Orangerie zu sehen sein wird, muss sich das 25,53 Meter lange und 4,86 Meter hohe Ölgemälde noch akklimatisieren.