Julian le Play: „So ein bisschen wie Harry Styles“

Dass Träume wahr werden, beweist Julian Heidrich alias Julian Le Play. Der fünffache Amadeus-Award-Gewinner ist seit Jahren fixer Bestandteil der österreichischen Poplandschaft – und zeigt mit seinem neuen Album „le Play Unplugged“, dass er nicht nur musikalisch, sondern auch menschlich neue Seiten an sich entdeckt.

Auf seiner neuen Platte – mit 19 Songs, die seine Karriere geprägt haben und am 24. Oktober erscheint – erzählt er von drei großen Kapiteln des Lebens: Suchen, Finden und Loslassen. „Ich wollte ein Thema finden, das wirklich jeden berührt – und wissen, in welchen Gefühlszuständen die Leute zu meinen Konzerten kommen. Im Herbst hatte ich selbst so eine Phase des Loslassens, und mir wurde klar: Wir alle sind ständig am Suchen, Finden oder Loslassen.“

Weil er sich selbst in genau dieser Zeit befand, hörte er sich tatsächlich alle seine Songs an – und merkte, dass jedes seiner Lieder in eines dieser Kapitel passt. „Das war ein magischer Moment. Wie eine Zeitreise: Plötzlich war ich wieder 19 und frisch verliebt oder 24, als ich ,Mein Anker´ geschrieben habe.“ Für Julian ist Musik einer der wenigen Orte, an denen man Emotionen speichern kann. „Wenn du einen Song hörst, den du mit einer bestimmten Zeit verbindest, bist du sofort wieder dort. Das ist wunderschön.“