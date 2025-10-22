Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Thielemann rechnet ab

„Dann sollte man diesen Beruf nicht ausüben“

Salzburg
22.10.2025 11:00
Christian Thielemann unterrichtet ab Herbst 2026 am Mozarteum
Christian Thielemann unterrichtet ab Herbst 2026 am Mozarteum(Bild: AFP/JOHN MACDOUGALL)

Der deutsche Dirigent Christian Thielemann unterrichtet ab 2026 Orchesterdirigieren an der Universität Mozarteum. Die Erwartungen an seine künftigen Studierenden sind schon jetzt hoch.

0 Kommentare

„Die Ansprache bedeutet mir nichts. Die Studierenden sollen ja nicht Maestro zu mir sagen!“, gab sich Dirigent Christian Thielemann am Dienstag bei einer Pressekonferenz im Solitär des Mozarteum ungewohnt locker. Weniger entspannt will es der Deutsche, der zum Professor an der Universität Mozarteum berufen wurde, künftig mit der Vermittlung seiner Lehrinhalte angehen. Ab dem Studienjahr 2026/27 wird er Orchesterdirigieren unterrichten.

Studenten sollen sich auch in Ferien fortbilden
Ein einfacher Job sei jener des Kapellmeisters nicht, stellte Thielemann gleich klar. „Das ist eine Berufung, die totale Hingabe verlangt“, so der 66-Jährige. So setze Thielemann voraus, dass sich seine Studierenden auch in der Freizeit im Sinne des Studiums fortbilden. „Mein Gott, man kann sich auch bei netten Sommerferien am See eine Operette reinladen sozusagen.“

Thielemann hat hohe Erwartungen an seine Studierenden
Thielemann hat hohe Erwartungen an seine Studierenden(Bild: Roman Zach-Kiesling)

Schon bei der Auswahl im Rahmen der Aufnahmeprüfung wolle man daher sehen, welche Grundvoraussetzungen bei den Bewerbern da sind. „Wenn das Feuer nicht in einem brennt, dann muss man den Beruf auch nicht unbedingt ausüben“, ist der Dirigent überzeugt.

Rund zehn Talenten wird man einen Studienplatz anbieten. Maximal, denn man wolle sich um jeden einzelnen individuell kümmern und dessen Karriere begleiten.

Lesen Sie auch:
Kristina Hammer kann sich wieder um den Posten bewerben
„Jeden Euro prüfen“
Festspiel-Präsident gesucht: Posten ausgeschrieben
21.10.2025

Da dies der überbordend volle Terminkalender des deutschen Maestros freilich nicht immer zulasse, bekommt Thielemann an seinem Lehrstuhl Unterstützung – von Jobst Schneiderat, seinem langjährigen musikalischen Assistenten, und Martin Fuchsberger, Dozent für Blasorchesterleitung am Mozarteum.

Zitat Icon

Ich werde aber auch zwischendurch mal reinschneien. Es ist viel netter, wenn Sie mal überraschenderweise auftauchen.

Christian Thielemann

Unterrichtet werde abwechselnd in wochenweisen Blöcken. „Ich werde aber auch zwischendurch mal reinschneien. Es ist viel netter, wenn Sie mal überraschenderweise auftauchen“, verrät der Dirigent über seinen künftigen Lehr-Stil.

Neben Christian Thielemann übernehmen kommendes Jahr auch Geigerin Lisa Batiashvili und der Pianist Claudio Martínez Mehner Lehrtätigkeiten an der Universität Mozarteum.

Porträt von Elisa Torner
Elisa Torner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Ukraine laden in einer Notunterkunft ihre Handys auf. Die Stromversorgung in ihren Wohngebäuden ...
Ukraine-Krieg
Russischer Angriff: Hunderttausende ohne Strom
Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Kilauea-Ausbruch
Lavafontänen höher als das Empire State Building
Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Top-3

Gelesen

Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
149.557 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
106.370 mal gelesen
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Adabei
Nach Kratky jetzt Rock! Ö3 verliert Kultstimme
99.093 mal gelesen
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf