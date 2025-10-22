„Dann sollte man diesen Beruf nicht ausüben“

„Die Ansprache bedeutet mir nichts. Die Studierenden sollen ja nicht Maestro zu mir sagen!“, gab sich Dirigent Christian Thielemann am Dienstag bei einer Pressekonferenz im Solitär des Mozarteum ungewohnt locker. Weniger entspannt will es der Deutsche, der zum Professor an der Universität Mozarteum berufen wurde, künftig mit der Vermittlung seiner Lehrinhalte angehen. Ab dem Studienjahr 2026/27 wird er Orchesterdirigieren unterrichten.