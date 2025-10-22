Tickets für die spektakuläre Michael Jackson Show!

Einfach atemberaubend

In der Hauptrolle steht Ben Bowman, Großbritanniens bekanntester Michael-Jackson-Tribute-Star. Mit Live-Orchester, spektakulären Kostümen und originalgetreuen Choreografien lässt er das Publikum in die magische Welt von Jacko eintauchen. Hits wie Thriller, Beat It, Billie Jean, Man in the Mirror und viele weitere Klassiker sorgen für pure Gänsehaut. „Ich habe jeden Tanzschritt von Michael gelernt, jede Melodie verinnerlicht – diese Show ist mein Liebesbrief an ihn“, sagt Ben Bowman über seine Hommage an den größten Popkünstler aller Zeiten. Weitere Infos zur Show finden Sie HIER.