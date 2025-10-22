Vorteilswelt
Tickets für die spektakuläre Michael Jackson Show!

22.10.2025 08:30
(Bild: Icons Show Production)

Ein Abend voller Musik, Magie und „Thriller“-Gefühl: Die preisgekrönte Konzertshow Michael aus London kommt am 9. November 2025 in die Wiener Stadthalle – und die Krone verlost 5x2 Tickets für dieses unvergleichliche Live-Erlebnis!

Er war der „King of Pop“ – und seine Musik lebt weiter! Mit Michael – The Show from London’s West End feiert eine der erfolgreichsten Michael-Jackson-Tribute-Shows Europas ihre Österreich-Premiere. Produzent James Baker bringt ein Spektakel auf die Bühne, das Fans in ganz Großbritannien begeistert hat – jetzt endlich auch in Wien.

Einfach atemberaubend
In der Hauptrolle steht Ben Bowman, Großbritanniens bekanntester Michael-Jackson-Tribute-Star. Mit Live-Orchester, spektakulären Kostümen und originalgetreuen Choreografien lässt er das Publikum in die magische Welt von Jacko eintauchen. Hits wie Thriller, Beat It, Billie Jean, Man in the Mirror und viele weitere Klassiker sorgen für pure Gänsehaut. „Ich habe jeden Tanzschritt von Michael gelernt, jede Melodie verinnerlicht – diese Show ist mein Liebesbrief an ihn“, sagt Ben Bowman über seine Hommage an den größten Popkünstler aller Zeiten. Weitere Infos zur Show finden Sie HIER

Mitmachen und gewinnen 
Am 9. November verwandelt sich die Wiener Stadthalle in ein musikalisches Denkmal für den King of Pop. Ein Abend voller Energie, Emotionen und zeitloser Musik – so nah war man Michael Jackson schon lange nicht mehr. Als „Krone“-Leser können Sie dabei sein! Wir verlosen 5x2 Tickets für die Show am 9. November in der Wiener Stadthalle. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 29. Oktober, 09:00 Uhr. 

Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Guten Morgen – Wien“ Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.

