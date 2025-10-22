Igor Levit und der Herzschlag der Meisterwerke

Besonders beeindruckten die Abende mit Schostakowitschs extrem schwierigem Konzert für Klavier, Trompete & Orchester Nr. 1 (mit dem brillanten belgischen Trompeter Jeroen Berwaerts) und Trios von Schostakowitsch und Rachmaninow mit dem Wiener Philharmoniker-Konzertmeister Yamen Saadi und Cellistin Julia Hagen. Levit gibt den „Herzschlag“ der Stücke vor, betört mit technischer Souveränität, Anschlagskultur, Eleganz. Spielt mit den raffiniert eingebauten Zitaten. Und besticht durch strenge Klarheit und Logik.