Rossis Canucks feiern bei Bruins den nächsten Sieg

Marco Rossi und die Vancouver Canucks haben ihren nächsten Sieg in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL gefeiert. Im Penaltyschießen bezwangen die Kanadier die Boston Bruins mit 5:4.
Der Vorarlberger Rossi bekam knapp 24 Minuten Eiszeit und steuerte einen Assist bei.
Das Shootout wurde zum Marathon, Liam Öhgren erzielte im siebenten Durchgang das einzige Tor. Schon in der regulären Spielzeit hatte er ein Tor und einen Assist verbucht.
