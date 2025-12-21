„Ein Witz“: Barca-Trainer Flick schimpft über FIFA

Mit Pedri und Lamine Yamal hatten es zwar zwei seiner Schützlinge ins Team des Jahres geschafft, Raphinha blieb jedoch ohne Auszeichnung. Flick wollte das nicht unkommentiert lassen, vor dem Auswärtsspiel gegen Villarreal meinte der Deutsche: „Die Wahl zur Weltelf des Jahres ist ein Witz. Es ist unglaublich, dass Raphinha nicht aufgenommen wurde. Sein Einfluss war unglaublich. Er war der Top-Torschütze in der Champions League. Es ist unglaublich. Und das Wichtigste ist sein Einfluss. Es ist ein Witz. Ich kann nicht glauben, dass er nicht drin ist. Nach dieser Saison hat er es verdient.“