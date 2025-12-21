„Ein Witz“: Barca-Trainer Flick schimpft über FIFA

Dass Raphinha bei der Wahl zur „Weltelf des Jahres“ nicht berücksichtigt wurde, stößt Hansi Flick sauer auf. „Das ist ein Witz“, schimpfte der Barcelona-Trainer.
Mit Pedri und Lamine Yamal hatten es zwar zwei seiner Schützlinge ins Team des Jahres geschafft, Raphinha blieb jedoch ohne Auszeichnung. Flick wollte das nicht unkommentiert lassen, vor dem Auswärtsspiel gegen Villarreal meinte der Deutsche: „Die Wahl zur Weltelf des Jahres ist ein Witz. Es ist unglaublich, dass Raphinha nicht aufgenommen wurde. Sein Einfluss war unglaublich. Er war der Top-Torschütze in der Champions League. Es ist unglaublich. Und das Wichtigste ist sein Einfluss. Es ist ein Witz. Ich kann nicht glauben, dass er nicht drin ist. Nach dieser Saison hat er es verdient.“
In 57 Pflichtspielen für die Katalanen hatte Raphinha in der Saison 2024/25 34 Tore und 26 Assists beisteuern können. Dennoch musste sich der Brasilianer bei der FIFA-Wahl hinter Weltfußballer Ousmane Dembele (PSG) anstellen. In Flicks Augen eine Frechheit ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.