Kälteeinbruch zu Weihnachten rettet „weiße Bänder“

Pisten sind konserviert

Zumindest abseits der „weißen Bänder“, die von dem Kälteeinbruch im November zehren. „Das trockene Wetter konserviert die Pisten“, sagt Gerald Paschinger vom Hochficht, dessen Mitarbeiter auch schon die Schneekanonen „laden“. „Oberste Priorität ist, die Schwarzenberg-Abfahrt zu präparieren“, sagt Paschinger. Dann folgen Stierwiese und Zwiesel-Familienpiste, die auch noch aper sind. Und auch am Kasberg, wo der Saisonstart heuer schon zweimal verschoben werden musste, sieht Fritz Drack durch die Kälte einen Lichtblick: „Wir hoffen, am 25. oder 26. Dezember in den Teilbetrieb gehen zu können. Das wird aber von Tag zu Tag beurteilt und entschieden.“