Toronto verliert ohne Pöltl gegen Boston Celtics

Clippers überraschten mit Sieg gegen Lakers

Cade Cunningham führte die im NBA-Osten führenden Detroit Pistons mit einem Triple-Double aus 22 Punkten und je zehn Rebounds sowie Assists zu einem 112:86 gegen die Charlotte Hornets. Für die Denver Nuggets endete mit einem 101:115 gegen die Houston Rockets eine Serie von zuletzt sechs Siegen. Kevin Durant verbuchte 31 Zähler für die Texaner. Das Stadtderby in Los Angeles ging mit 103:88 überraschend an die Clippers, vor der Partie noch Schlusslicht in der Western Conference. Kawhi Leonard zeichnete für 32 Punkte verantwortlich. LeBron James war mit 36 Zählern der erfolgreichste Scorer der unterlegenen Lakers. Liga-Topscorer Luka Doncic schied noch vor der Halbzeit verletzt aus.