800.000 Euro fehlen: Wiener Sängerknaben droht Aus

Diese Reiselektüre macht richtig Lust auf Urlaub
Bücher zum Verschenken
Der weltberühmte Kinderchor aus der Bundeshauptstadt Wien ist kurz vor Jahresende wieder einmal in finanziellen Nöten. Es fehlen 800.000 Euro. Die Sängerknaben vor dem Aus – und nicht zum ersten Mal. Doch wieso kommt es immer wieder so weit?
Seit über fünfhundert Jahren gelten sie als das musikalische Aushängeschild Österreichs: die Wiener Sängerknaben. Ihr klarer Chorklang, der Kirchen, Konzertsäle und Opernhäuser auf der ganzen Welt erfüllt, ist einzigartig. Doch hinter dem festlichen Glanz verbirgt sich eine ernste Realität: Die Wiener Sängerknaben kämpfen um ihr finanzielles Überleben. Wieder einmal.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.