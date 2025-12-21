Vorteilswelt
Zwei Attentäter

Neun Menschen bei Angriff in Südafrika erschossen

Ausland
21.12.2025 07:36
(Bild: Siegfried Schnepf - stock.adobe.com)

In Südafrika sind bei einem Schusswaffenangriff nahe Johannesburg mindestens neun Menschen getötet worden. Wie die Polizei mitteilte, wurden bei der Attacke in der Township Bekkersdal zehn weitere Menschen verletzt. Demnach eröffneten die Angreifer aus zwei Fahrzeugen heraus das Feuer auf die Gäste einer Bar, schossen wahllos um sich und flohen vom Tatort.

0 Kommentare

Weder zu einem möglichen Motiv der Tat noch zur Identität der Angreifer lagen der Polizei zufolge Informationen vor. Auch zur Identität der Toten machte die Polizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP zunächst keine Angaben. Eine Fahndung nach den Angreifern sei eingeleitet worden.

Der Angriff ereignete sich nahe einer nicht angemeldeten Bar in Bekkersdal. Die in der Nähe einer der größten Goldminen Südafrikas gelegene Township ist von Armut geprägt. Die Polizei hatte zunächst von zehn getöteten Menschen gesprochen, korrigierte diese Zahl jedoch später auf neun. Am 6. Dezember hatten Angreifer eine illegale Bar in einem Vorort der Hauptstadt Pretoria attackiert und dabei zwölf Menschen getötet, darunter drei Minderjährige.

