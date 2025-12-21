Neun Menschen bei Angriff in Südafrika erschossen

Der Angriff ereignete sich nahe einer nicht angemeldeten Bar in Bekkersdal. Die in der Nähe einer der größten Goldminen Südafrikas gelegene Township ist von Armut geprägt. Die Polizei hatte zunächst von zehn getöteten Menschen gesprochen, korrigierte diese Zahl jedoch später auf neun. Am 6. Dezember hatten Angreifer eine illegale Bar in einem Vorort der Hauptstadt Pretoria attackiert und dabei zwölf Menschen getötet, darunter drei Minderjährige.