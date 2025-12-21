Neuer Kandidat auf Rapids Trainer-Wunschliste

Ende November hatte sich der SK Rapid von Trainer Peter Stöger getrennt, seither sitzt Stefan Kulovits interimsmäßig auf der Bank. Der letzte Sieg für die Wiener ist mittlerweile zehn Spiele her. In der Bundesliga-Tabelle rutschte Grün-Weiß aus den Top-6, die Conference-League-Ligaphase beendete Rapid mit einem Punkt aus sechs Spielen als Letzter.