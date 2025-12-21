Neuer Kandidat auf Rapids Trainer-Wunschliste

Auf der Suche nach einem neuen Trainer hat Rapids Geschäftsführer Sport Markus Katzer einen neuen Namen auf die Lister der möglichen Stöger-Nachfolger gesetzt. Johannes Hoff Thorup könnte nach der Winter-Pause das Ruder in Hütteldorf übernehmen ...
Laut „Krone“-Informationen ist der Däne einer von drei Kandidaten auf der Shortlist. Thorup war zuletzt bei Norwich City in der englischen „Championship“ tätig, seit April ist er vereinslos. Der 36-Jährige gilt als Förderer junger Talent und soll frischen Wind nach Hütteldorf bringen.
Ende November hatte sich der SK Rapid von Trainer Peter Stöger getrennt, seither sitzt Stefan Kulovits interimsmäßig auf der Bank. Der letzte Sieg für die Wiener ist mittlerweile zehn Spiele her. In der Bundesliga-Tabelle rutschte Grün-Weiß aus den Top-6, die Conference-League-Ligaphase beendete Rapid mit einem Punkt aus sechs Spielen als Letzter.
