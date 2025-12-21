Nationalteams im Aufschwung & Meisterliga-Spannung

Handball-Österreich hat einen weiteren Schritt nach vorne gemacht. Die Herren stehen Anfang des Jahres in der Hauptrunde der WM, die Ladies tun es Frimmel und Co. im November gleich. Im Jahresrückblick 2025 schätzen Moderator Martin Grasl und „Krone“-Redakteur Christian Mayerhofer die Lage ein. Außerdem hat der Grunddurchgang der HLA Meisterliga maximale Spannung zu bieten – auch hier analysieren wir das Geschehen zur Halbzeit!