Christkindln vermeiden beim Schenken das Risiko

Geflunkert oder ehrlich? Geschenke (fast) egal

Erstaunlich wenig im Fokus stehen laut den gelieferten Antworten die materiellen Aspekte: Nur sechs Prozent der Befragten stellen Geschenke in den Vordergrund. Essen und Trinken haben für 34 Prozent einen besonderen Stellenwert. Kirchliche Aspekte sind für elf Prozent relevant, während wohltätige Aktivitäten (Spenden oder anderen eine Freude machen) von 13 Prozent genannt werden. Urlaub (sieben Prozent) und kulturelle Veranstaltungen (sechs Prozent) spielen eine eher untergeordnete Rolle. Sieben Prozent der Befragten messen Weihnachten keine besondere Bedeutung bei.